مصرع شخصين صدمتهما سيارة ملاكى أثناء عبورهما الطريق غرب الإسكندرية

الاسكندرية أسماء علي بدر

لقى شخصين مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة ملاكى أثناء عبورهما الطريق غرب الإسكندرية .

تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة، وبوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى منطقة الكيلو 46 - تجاه القاهرة، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي الإسكندرية قيادة "ا س م" 26 سنة مهندس مقيم شارع بورسعيد منطقة الإبراهيمية دائرة قسم باب شرقي بالطريق المشار إليه اصطدمت بـ "ا ل ا" 48 سنة عامل مقيم عزبة محسن دائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وزوجته "ن ع ا" 43 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان، "ر ث ش 21 سنة" قطاع الرأس السوداء - مقيم مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، حال عبورهم الطريق مما أدى لوفاة الأول والثانية وإصابة الثالث بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم .

وتم نقل جثتى المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصاب لذات المستشفى، و تم التحفظ على السيارة وقائدها، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، وتحرر المحضر جنح قسم ثان العامرية وجارى العرض علي النيابة.