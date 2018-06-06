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مصرع شخصين صدمتهما سيارة ملاكى أثناء عبورهما الطريق غرب الإسكندرية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:23 م
مصرع شخصين صدمتهما سيارة ملاكى أثناء عبورهما الطريق غرب الإسكندرية حادث سيارة - أرشيفية
الاسكندرية أسماء علي بدر
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لقى شخصين مصرعهما بعدما صدمتهما  سيارة ملاكى أثناء عبورهما الطريق غرب الإسكندرية .

 تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة، وبوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى منطقة الكيلو 46 - تجاه القاهرة، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي الإسكندرية  قيادة "ا س م"  26 سنة مهندس مقيم شارع بورسعيد  منطقة الإبراهيمية  دائرة قسم باب شرقي  بالطريق المشار إليه  اصطدمت بـ "ا ل ا"  48 سنة عامل  مقيم عزبة محسن  دائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وزوجته "ن ع ا"  43 سنة ربة منزل  مقيمة بذات العنوان، "ر ث ش  21 سنة" قطاع الرأس السوداء - مقيم مركز أبو المطامير  محافظة البحيرة، حال عبورهم الطريق  مما أدى لوفاة الأول والثانية وإصابة الثالث بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم .

وتم نقل جثتى المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام  والمصاب لذات المستشفى، و تم التحفظ على السيارة وقائدها، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، وتحرر المحضر جنح قسم ثان العامرية  وجارى العرض علي النيابة.


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