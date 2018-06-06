مصادر: حركة المحافظين تشمل قرابة 12محافظ وعرض الحكومة الجديدة على البرلمان خلال أيام

كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة خلال الأيام القادمة، مرجحة أن يتم ذلك عقب عيد الفطر ، خاصة وأنه تم إجراء عدد من اللقاءات مع بعض المرشحين لتولى مهام المحافظين .

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الجهات الرقابية راجعت أسماء عدد من المرشحين لمناصب المحافظين ، متوقعه تغيير ما يقرب من 12 محافظ مع إجراء حركة تنقلات لعدد من المحافظين الحاليين لمحافظات أخرى.

وأشارت المصادر، إلي أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف بتسيير أعمال الحكومة أجرى عدد من اللقاءات مع بعض المرشحين، وذلك قبل أيام من تقدمه باستقالته لرئيس الجمهورية .

وحول وضع الحكومة الجديدة ، أوضحت المصادر أنه من المقرر عرض الأسماء الجديدة المرشحة لتولي مناصب بالحكومة المقرر تشكيلها علي مجلس النواب خلال أيام ، في جلسة عامة يدعو إليها رئيس مجلس النواب، موضحه أن المؤشرات حتي الأن لم تتضح ما إذا كان سيتم تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة مرة أخرى أم إختيار رئيس وزراء جديد.