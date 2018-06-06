مستشار الديوان الملكى السعودى لـ تميم: "تفرغنا للبناء.. وتفرغتم للبكاء"

كتب هيثم سلامة

هاجم سعود القحطانى، مستشار بالديوان الملكى السعودى، تنظيم الحمدين فى قطر، مشيرا إلى أن الخليج والعرب والمسلمين عادوا لأمنهم واستقرارهم، وتفرغوا الآن للبناء والتنمية.

وكتب سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" بعيدًا عن الشماتة:فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ، سخر الله الشعب السعودي العظيم على سلطة شرق سلوى فأبطلوا سحرهم بفضل الله، وعاد للخليج والعرب والمسلمين أمنهم واستقرارهم. تفرغنا الآن للبناء والتنمية، وتفرغت سلطتهم للبكاء وإعلان أن البقر رمز كرامتهم وعزتهم".

وأشار القحطانى، فى تغريدة آخرى، قائلاً :"مازال خطابة الخليج يعتقد أنه داهية محنك بتعريضه بالترفيه بالسعودية، يا ابن جبر الترفيه بالسعودية وفق عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا هو ترفيه بريء لا تفهمه ولا تعرفه طالما أن الترفيه المشرع لديكم هو بالبارات والمراقص والمجون والانحطاط. سلطة شرق سلوى تنظيم الحمدين".

واستطرد قائلاً :"راهنت يا ابن جبر على شراء السعوديين من ضباط وقبائل ومشايخ وعشت بواقعك الافتراضي وأحلامك بتقسيم المملكة وظننتم أنكم مخلوقات فضائية تملك ما لايملك غيرها في الأرض من قدرات ومعدات، رفعت حكومتنا فقط حمايتها عليكم من مواطنيها فرجعتم إلى حجمكم: جزيرة شرق سلوى يدير ملفها موظف على فضوته".



تغريدة لسعود القحطانى