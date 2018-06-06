video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:45 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار الديوان الملكى السعودى لـ تميم: "تفرغنا للبناء.. وتفرغتم للبكاء"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:04 ص
مستشار الديوان الملكى السعودى لـ تميم: "تفرغنا للبناء.. وتفرغتم للبكاء" سعود القحطانى
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

هاجم سعود القحطانى، مستشار بالديوان الملكى السعودى، تنظيم الحمدين فى قطر، مشيرا إلى أن الخليج  والعرب والمسلمين  عادوا لأمنهم واستقرارهم،  وتفرغوا الآن للبناء والتنمية.

وكتب سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" بعيدًا عن الشماتة:فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ، سخر الله الشعب السعودي العظيم على سلطة شرق سلوى فأبطلوا سحرهم بفضل الله،  وعاد للخليج والعرب والمسلمين أمنهم واستقرارهم. تفرغنا الآن للبناء والتنمية، وتفرغت سلطتهم للبكاء وإعلان أن البقر رمز كرامتهم وعزتهم".

وأشار القحطانى، فى تغريدة آخرى، قائلاً :"مازال خطابة الخليج يعتقد أنه داهية محنك بتعريضه بالترفيه بالسعودية، يا ابن جبر الترفيه بالسعودية وفق عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا هو ترفيه بريء لا تفهمه ولا تعرفه طالما أن الترفيه المشرع لديكم هو بالبارات والمراقص والمجون والانحطاط. سلطة شرق سلوى تنظيم الحمدين".

واستطرد قائلاً :"راهنت يا ابن جبر على شراء السعوديين من ضباط وقبائل ومشايخ وعشت بواقعك الافتراضي وأحلامك بتقسيم المملكة وظننتم أنكم مخلوقات فضائية تملك ما لايملك غيرها في الأرض من قدرات ومعدات، رفعت حكومتنا فقط حمايتها عليكم من مواطنيها فرجعتم إلى حجمكم: جزيرة شرق سلوى يدير ملفها موظف على فضوته".

تابع سعود القحطانى
تغريدة لسعود القحطانى

 

سعود القحطانى
سعود القحطانى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اختيار سعود القحطانى ضمن أعضاء مجلس إدارة مركز المعلومات الوطنى بالسعودية

سعود القحطانى ساخراً: ممثل الشق القطرى فى القمة العربية منبوذا

سعود القحطانى

الحمدين

قطر

أخبار قطر

تنظيم الحمدين




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة