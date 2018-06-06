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الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:56 م
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مساعدة لترامب تترك عملها بعد أن سخرت من إصابة مكين بسرطان المخ

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:14 م
مساعدة لترامب تترك عملها بعد أن سخرت من إصابة مكين بسرطان المخ كيلى سادلر
رويترز
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قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن مساعدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للاتصالات، التي سخرت من مرض السيناتور جون مكين بسرطان المخ، تركت وظيفتها في الرئاسة.

وقال مصدر، على دراية بما حدث في اجتماع مغلق الشهر الماضى، لـ"رويترز"، إن كيلى سادلر، المساعدة في البيت الأبيض، استنكرت خلال الاجتماع معارضة مكين لترشيح ترامب لجينا هاسبل، في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية قائلة "لا يهم. فهو يحتضر على أي حال".

وقوبلت تصريحات سادلر بانتقادات واسعة النطاق. ورفض البيت الأبيض تأكيد أو نفى ما إذا كانت قد قالت ذلك.

وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان أمس الثلاثاء إن سادلر لم تعد تعمل بالرئاسة.

 

 

 


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