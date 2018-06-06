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الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:30 م
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مسئول عراقى ينفى وجود قوات أمريكية بمحافظة نينوى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:40 م
مسئول عراقى ينفى وجود قوات أمريكية بمحافظة نينوى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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نفى قائم مقام قضاء سنجار فى نينوى فهد حامد، اليوم الأربعاء تواجد أى قوات أمريكية وسط القضاء، مشيرا إلى أن الانتشار قرب الحدود السورية بسبب تواجد تنظيم "داعش" الإرهابى قربها.

وقال حامد - فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية - إن الحديث عن تواجد قوات أمريكية فى سنجار عار عن الصحة، مبينا أن الجيش العراقى هو الذى يتواجد فى القضاء.

وأضاف أن، قوات التحالف الدولى جاءت برفقة قوة تابعة لوزارة الدفاع لاجراء كشف موقعى على الشريط الحدودى بين العراق وسوريا، كاشفا عن أن "داعش" الإرهابى لازال متواجدا، وأن الانتشار قرب الحدود مع سوريا، هو لهذا السبب كونه يشكل خطرا على الحدود العراقية ويجب القضاء عليهم بصورة كاملة.

جدير بالذكر أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت خبرا تضمن أن قوة عسكرية أمريكية وصلت إلى قضاء سنجار، تمهيدا لبناء قاعدة عسكرية فيه.

 

 


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