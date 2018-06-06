مسؤول كينى: عبوة ناسفة تودى بحياة 5 رجال شرطة

رويترز

قال مسؤول إن 5 من رجال الشرطة قتلوا في شرق كينيا، اليوم الأربعاء، عندما صدمت مركبتهم عبوة ناسفة بدائية، يشتبه بأن حركة الشباب الصومالية المتشددة زرعتها.

وتقاتل الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية، وتأسيس نظام حكم معتمد على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى من البلاد.

وقال المسؤول المحلى هارون كاماو، في تصريح لـ"ريترز"، إن رجال الشرطة كانوا في دورية على متن مركبة، بقرية هارار التابعة لمدينة ليبوى القريبة من الحدود بين كينيا والصومال، حيث وقع الانفجار.

وقال كاماو "نشتبه في أن حركة الشباب زرعت هذه العبوة الناسفة لاستهداف فريقنا الأمنى".

وقال كاماو "للأسف فقدنا خمسة رجال شرطة... ونجا الباقون لكن حالتهم حرجة".