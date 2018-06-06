مد أجل الحكم على المتهمين بسرقة "كابلات الموسكى" لجلسة الغد

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، مد أجل حكمها على المتهمين بسرقة كابلات تليفونات من منطقة الموسكى، لجلسة الغد لطلب هيئة الدفاع تقديم مستندات جديدة وتقارير لهيئة المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 10871 جنايات الموسكى لسنة 2017، أنه فى يوم 25 أكتوبر 2017، سرق "علاء. ع" سائق، و"علاء. هـ" عامل، و"مصطفى. أ" نجار مسلح، و"منتصر.ب" عامل، الكابلات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، بعدما قطعوها بمنشار وأجنة حديدية وعتلة حديدية.