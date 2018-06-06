مدير نيابة النقض يقيم حفل إفطار لقيادات وأعضاء النيابة بنادى القضاة

كتبت هدى أبو بكر

أقام المستشار محمود مسعود متولى، نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض، حفل إفطار لقيادات وأعضاء نيابة النقض الجنائى والمدنى، بنادى القضاة النهرى بالعجوزة، تحت رعاية المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى .

حضر حفل الافطار المستشار فرحان بطران مدير تفتيش نيابة النقض ومستشار العلاقات العامة بالمحكمة والمستشار الفنى لرئيس محكمة النقض، وعدد من قيادات ومساعدو رئيس محكمة النقض وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.

وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمى، أن المستشار متولى مدير نيابة النقض ، حث أعضاء نيابة النقض ، خلال كلمة ألقاها نيابة عن رئيس المحكمة، على بذل المزيد من العطاء وإنجاز الطعون، مؤكداً أن محكمة النقض "المحكمة العليا" ستظل الحصن القضائى للمتقاضين .

كما هنأ أعضاء النيابة الذين إلتحقوا بالمحكمة هذا العام بشهر رمضان المعظم وبقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لهم وللقضاء المصرى الشامخ التوفيق فى تحقيق العدالة الناجزة من أجل الشعب المصرى العظيم فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .