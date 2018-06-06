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مدير المركز الثقافى الكورى: رمضان فى مصر له رونق خاص

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:47 ص
مدير المركز الثقافى الكورى: رمضان فى مصر له رونق خاص مدير المركز الثقافى الكورى مع الطلاب
(أ ش أ)
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أعرب مدير المركز الثقافى الكورى الجنوبى بمصر، يانج سانجن، عن سعادته بتجربة الإفطار فى شهر رمضان للمرة الأولى، والمشاركة فى أحد أهم المناسبات فى العالم الإسلامى.

وأوضح يانج خلال حفل الإفطار السنوى الذى ينظمه المركز لمحبى الثقافة الكورية وطلبة معهد "سى جونج" لتعليم اللغة الكورية والطلاب الكوريين فى مصر، أن رمضان له مدلول إنسانى يضاهى أهميته الدينية وهو المشاركة والعطاء.

وقال يانج، فى بيان اليوم أن رمضان فى مصر له رونق خاص، مشيراً إلى أن موائد الرحمن فى مصر تذكره بتقليد كورى يتم فيه مشاركة الطعام بين الأسر الكورية.

وشكر مدير المركز محبى الثقافة الكورية على جهودهم لتعزيز أنشطة المركز الثقافى، مشيراً إلى أن المركز سيظل دوما منفتحاً على كافة الأفكار التى من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية فى كافة المجالات.

 


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