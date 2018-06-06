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مدعى ماليزيا العام يتعهد بإجراءات مع المخالفين فى قضية صندوق "1إم.دى.بى"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:35 ص
مدعى ماليزيا العام يتعهد بإجراءات مع المخالفين فى قضية صندوق "1إم.دى.بى" الشرطة الماليزية - أرشيفية
رويترز
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قال المدعى العام الماليزى الجديد تومى توماس، اليوم الأربعاء، إن أولى أولياته ستكون بدء إجراءات جنائية ومدنية مع المشتبه فى ارتكابهم مخالفات فى فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق التنمية (1إم.دى.بى".

وقال للصحفيين فى أول يوم له فى المنصب "أولى مهام الحكومة العاجلة هى كل الأمور المتعلقة بصندوق (1إم.دى.بى)"، وأضاف "فحصت جميع أوراق هذه الفضيحة، سنبدأ إجراءات جنائية ومدنية فى محاكمنا مع المشتبه فى ارتكابهم مخالفات"، وكان رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق قد أسس الصندوق الذى أصبح محل تحقيقات تتعلق بغسل الأموال على مستوى العالم.

 


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