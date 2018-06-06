مدحت نافع : تكليف الشركات التابعة بسرعة سداد مستحقات الجهات الحكومية

كتب عبد الحليم سالم

اجتمع الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات التابعة، حيث نقل إليهم توجيهات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد نافع أن الشركة القابضة، كلفت الشركات التابعة بسرعة إجراء المطابقات وسداد مستحقات الجهات الحكومية والتى تتمثل فى (كهرباء ، غاز ، تأمينات) والتنبيه بتحمل كافة مسئوليات القطع الفورى لإمدادات الغاز والكهرباء حال التخلف عن سداد أى فاتورة جديدة فى إطار التعاقدات، كما وجه بدراسة ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء والعمل على توفير بدائل من خلال انشاء محطات لتوليد الكهرباء وخاصة ما يتصل بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد طالب رئيس الشركة القابضة بسرعة التصرف فى المخزون الراكد من الخردة الموجودة بالشركات على نحو يعظم العائد الاقتصادى ومتابعة مراجعة اللوائح المالية ولائحة شئون العاملين الخاصة بالشركات التابعة ووجه سيادته بالتوسع فى فتح أسواق داخلية وخارجية والعمل على تأهيل المعارض الخاصة بالشركات ومتابعة أدائها.

وقد استمع مدحت نافع إلى رؤساء الشركات التابعة الـ (15) الذين استعرضوا مختلف عقبات التشغيل والتمويل وتم الاتفاق على عدد من بدائل تذليل تلك العقبات.

وتضمن الاجتماع متابعة سير الإنتاج فى ضوء الانتخابات العمالية لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية بالشركات التابعة وتذليل أية عقبات.