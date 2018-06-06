video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

من كهرباء وغاز وتأمينات...

مدحت نافع : تكليف الشركات التابعة بسرعة سداد مستحقات الجهات الحكومية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:08 م
مدحت نافع : تكليف الشركات التابعة بسرعة سداد مستحقات الجهات الحكومية جانب من اللقاء
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات التابعة، حيث نقل إليهم توجيهات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.

 

وأكد نافع أن الشركة القابضة، كلفت الشركات التابعة بسرعة إجراء المطابقات وسداد مستحقات الجهات الحكومية والتى تتمثل فى (كهرباء ، غاز ، تأمينات) والتنبيه بتحمل كافة مسئوليات القطع الفورى لإمدادات الغاز والكهرباء حال التخلف عن سداد أى فاتورة جديدة فى إطار التعاقدات، كما وجه بدراسة ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء والعمل على توفير بدائل من خلال انشاء محطات لتوليد الكهرباء وخاصة ما يتصل بالطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وقد طالب رئيس الشركة القابضة بسرعة التصرف فى المخزون الراكد من الخردة الموجودة بالشركات على نحو يعظم العائد الاقتصادى ومتابعة مراجعة اللوائح المالية ولائحة شئون العاملين الخاصة بالشركات التابعة ووجه سيادته بالتوسع فى فتح أسواق داخلية وخارجية والعمل على تأهيل المعارض الخاصة بالشركات ومتابعة أدائها.

 

وقد استمع مدحت نافع إلى رؤساء الشركات التابعة الـ (15) الذين استعرضوا مختلف عقبات التشغيل والتمويل وتم الاتفاق على عدد من بدائل تذليل تلك العقبات.

 

وتضمن الاجتماع متابعة سير الإنتاج فى ضوء الانتخابات العمالية لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية بالشركات التابعة وتذليل أية عقبات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار الحديد يصب فى مصلحة المنتجين

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

قطاع الأعمال العام

خالد بدوى

توليد الكهرباء




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة