محلل مالى: تراجع مؤشرات البورصة بسبب مبيعات المصريين فى الأسهم القيادية

كتب هانى الحوتى

أرجع صلاح حيدر المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تراجع مؤشرات البورصة المصرية أمس بشكل كبير بسبب مبيعات المستثمرين المصريين فى الأسهم القيادية، ليحقق المؤشر تراجعا كبيرا وصل إلى مستويات فبراير عام 2018 قبل أن تسترد بعضا من خسائرها فى نهاية الجلسة.

وتوقع حيدر، أن يستمر أداء البورصة المصرية فى التذبذب الحاد خلال الفترة القادمة، ناصحا المستثمرين بالحذر فى اتخاذ القرار الاستثمارى أو البيع العشوائى لدى المستثمرين فى الوقت الحالى، ومراقبة اتجاهات السيولة بشكل مقرب لاتخاذ القرار الاستثمارى الرشيد خاصة مع اقتراب المؤشر الرئيسى إلى مناطق دعوم أساسية عند 15500 نقطة، والتى قد ترتد منها فى موجة تصحيحة جديدة للمؤشرات نستهدف بها نقاط على المؤشر الرئيسي مثل 16700 نقطة.



