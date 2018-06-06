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محافظ القاهرة يوجه "المسطحات المائية" بالرقابة على الأتوبيس النهرى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:29 م
محافظ القاهرة يوجه "المسطحات المائية" بالرقابة على الأتوبيس النهرى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب: سيد الخلفاوى - ماجد تمراز
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وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، شرطة المسطحات المائية بالقاهرة، بشن حملات للتفتيش على الأتوبيس النهرى طوال أيام العيد، للتأكد من وسائل الإتصالات وتوافر وحدات التحكم وتواجد طفايات الحريق وسترات النجاة، كغيره من المراكب النيلية الموجودة بالقاهرة والتى يتم متابعتها أولا بأول.

من جانبها، أعلنت شرطة المسطحات المائية، أن هناك خطة مقسمة إلى قسمين، تشمل تكثيف الحملات على المراكب النيلية، والتأكد من صلاحيتها للإبحار ومراجعة التراخيص، بالإضافة إلى قسم أخر للرقابة على المراسى النيلية والحدائق التى تطل على نهر النيل مباشرة.

وأكدت شرطة المسطحات المائية على تواجد فرقة تابعة لها بشكل دائم فى كل مرسى لمتابعته خلال أيام العيد، وستقوم هذه الفرقة بمنع الكثافات الزائدة على الحملات وضبط الخارجين على القانون.

 


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