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الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:08 ص
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محافظ القاهرة يناقش خطة العاصمة لاستقبال عيد الفطر اليوم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:00 ص
محافظ القاهرة يناقش خطة العاصمة لاستقبال عيد الفطر اليوم محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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يترأس اليوم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذى اليوم الأربعاء، والذى سيتم عقده بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ورؤساء الأحياء ومديريى المديريات.
 
ومن المقرر أن يناقش المجلس استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، ودور الأحياء والمديريات الخدمية فى التجهيز للعد، وكذلك دور مديريات التموين والطب البيطرى فى توفير السلع الغذائية والرقابة عليها.
 
ومن المقرر أن يستعرض محافظ القاهرةخطة المحافظة فى تجهيز وتأمين ساحات صلاة العيد واستعداد الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين فى العيد.

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