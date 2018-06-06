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محافظ القاهرة: لا بديل عن نجاح منظومة النظافة الجديدة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:17 ص
محافظ القاهرة: لا بديل عن نجاح منظومة النظافة الجديدة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب: سيد الخلفاوى _ ماجد تمراز
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن قيادات المحافظة وهيئة النظافة كانوا عند حسن ظن المواطنين فى تطبيق منظومة النظافة الجديد، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك خيارات أخرى لنجاح هذه المنظومة، خاصة بعد أن تمكن من اقناع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتطبيق هذه المنظومة، وبناء عليه وافق على اعتماد 300 مليون جنيه لشراء معدات.
 
وأضاف محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى المنعقد بديوان عام محافظة القاهرة، أنه تم شراء عدد كبير من هذه المعدات المتعلقة بمنظومة النظافة الجديدة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام التعاقد مع متعهدين القمامة لإدخالهم ضمن المنظومة التى تعتمد بشكل كبير على الجمع المنزلى.
 
وأوضح محافظ القاهرة، أن خروج شركات النظافة الأجنبية من تغطية الأحياء بعد انتهاء عقدها كان سيسبب أزمة، لولا أن المحافظة اعتمدت خطة منظمة لتطبيق المنظومة الجديدة والتى تم تطبيقها حتى الآن فى 4 أحياء وسيتم تطبيقها غدا فى حى النزهة.
 
 

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