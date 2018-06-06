محافظ القاهرة: تخفيض رسم دخول حديقة الفسطاط 50% أول أيام العيد

سيد الخلفاوى - ماجد تمراز

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تخفيض رسوم دخول حديقة الفسطاط التى تعد من أكبر الحدائق العامة بالعاصمة أول أيام عيد الفطر بنسبة 50% لتصبح بجنيه ونصف فقط، تيسيراً على المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة بتشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التى تبيع الأسماك المملحة والطازجة للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع.

وقال المحافظ، إن هناك تنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمنى ميدانياً للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسى والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية بوجه عام والتصدى لأى مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين.