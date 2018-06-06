محافظ القاهرة: الاتفاق مع المكتب الاستشارى للبدء فى تطوير شق الثعبان

كتب: سيد الخلفاوى - ماجد تمراز

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه يتم الآن تجهيز منطقة شق الثعبان لتكون منطقة عالمية لتصنيع الرخام، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى قواعد ثايتة لحق الانتفاع للموجودين هناك ومجلس الوزاراء وافق عليها، وتم وضع آلية لتقنين الأوضاع، والأمور تسير على ما يرام فى هذه المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بديوان عام محافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع المكتب الاستشارى المسئول عن تطوير منطقة شق الثعبان، وسيتم تحويل المنطقة إلى أحد أهم المناطق الاقتصادية التى ستدعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح المحافظ أنه تم تطوير ميدان سراى القبة، وسيتم تنظيم وقوف السيارات وخاصة سيارات السيرفيس بتلك المنطقة، من خلال نقل موقف الميكروباصات من موقعه الحالى إلى موقع أخر، الذى من المقرر أن ينتهى خلال الأيام القليلة القادمة.