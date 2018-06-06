محافظ القاهرة: اقتسام إيراد قصر الأميرة خديجة مع مكتبة الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى - ماجد تمراز

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ورؤساء الأحياء ومديريى المديريات.

وقال المحافظ إن الاجتماع سيستعرض خطط المحافظة للعيد، كما استعرض المحافظ أهم ما تم إنجازه خلال الشهر الماضى، مثل تسليم قصر الأميرة خديجة لمكتبة الإسكندرية لتحويله متحف لحضارة الأديان، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة بلان انترناشونال​ لرعاية الأطفال ضد العنف.

وأكد محافظ القاهرة أن الشعب المصرى يتميز بالتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى فكرة تحويل قصر الأميرة خديجة لمتحف للأديان جاءت من هذا المنطلق، على أن يتم اقتسام إيرادات​متحف الأميرة خديجة بحلوان بعد تحويله من مكتبة الإسكندرية.