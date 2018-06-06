video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:42 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: اقتسام إيراد قصر الأميرة خديجة مع مكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:49 ص
محافظ القاهرة: اقتسام إيراد قصر الأميرة خديجة مع مكتبة الإسكندرية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - ماجد تمراز
إضافة تعليق
بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ورؤساء الأحياء ومديريى المديريات.
 
وقال المحافظ إن الاجتماع سيستعرض خطط المحافظة للعيد، كما استعرض المحافظ أهم ما تم إنجازه خلال الشهر الماضى، مثل تسليم قصر الأميرة خديجة لمكتبة الإسكندرية لتحويله متحف لحضارة الأديان، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة بلان انترناشونال​ لرعاية الأطفال ضد العنف.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الشعب المصرى يتميز بالتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى فكرة تحويل قصر الأميرة خديجة لمتحف للأديان جاءت من هذا المنطلق، على أن يتم اقتسام إيرادات​متحف الأميرة خديجة بحلوان بعد تحويله من مكتبة الإسكندرية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يناقش خطة العاصمة لاستقبال عيد الفطر اليوم

نائب محافظ القاهرة يتفقد سبيل أم محمد على الأثرى بعد حريقه.. صور

محافظة القاهرة تطلق اسم الشهيد عادل مصطفى على مدرسة الجزيرة بدار السلام

عيد الفطر

العيد

اخبار القاهرة

القاهرة

المجلس التنفيذى

رمضان




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة