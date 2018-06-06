محافظة القاهرة: 130 أتوبيس نقل عام إضافى لخدمة الأماكن السياحية والمتنزهات

كتب: ماجد تمراز _ سيد الخلفاوى

قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إنه سيتم توفير خدمات خاصة طوال أيام العيد، و 34 خط، بإجمالى 130 أتوبيس، سيتم توجيههم للمدن الرئيسية التى يزداد الإقبال عليها فى العيد والأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة إلى 1200 مينى باص تابعين لشركات النقل الجماعى، للعمل بالتوازى مع هيئة النقل العام.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بديوان محافظة القاهرة، أنه سيكون هناك تواجد مستمر لمراقبى الهيئة على الخطوط التى تعمل خلال العيد، لرصد الكثافات، والعمل على دعم الخطوط التى بها كثافة، بأتوبيسات إضافية.

وأكد رئيس الهيئة، أن الهيئة اتخذت كافة وسائل الأمان بالأتوبيس النهرى، والتأكد من تواجد الطفايات وسترات الإنقاذ.