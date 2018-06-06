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مجلس النواب الإيطالى يمنح الثقة لحكومة "كونتي" الجديدة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:07 م
مجلس النواب الإيطالى يمنح الثقة لحكومة "كونتي" الجديدة كونتى
(رويترز)
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فاز رئيس الوزراء الإيطالى الجديد جوزيبى كونتى اليوم الأربعاء بسهولة بثقة مجلس النواب مؤكدا حصول حكومته على تأييد الأغلبية بعد تعهده بإجراء مفاوضات صعبة مع أوروبا بشأن الاقتصاد.

وفاز كونتي، المدعوم من حزبى حركة (5-نجوم) والرابطة، باقتراع مبدئى فى مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء وبإمكانه الآن المضى فى تنفيذ برنامج حكومته الائتلافية الذى يتضمن تخفيضات ضريبية وإصلاحا للنظام القضائي.

وفاز كونتى بتأييد 350 عضوا من أعضاء مجلس النواب مقابل 236 وامتنع 35 عضوا عن التصويت.

 


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