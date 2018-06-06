مجلس الدولة يشكل لجنة لمراجعة لائحة العاملين بـ"سكك حديد مصر"

كتب أحمد عبد الهادى

قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع ، تشكيل لجنة تضم في عضويتها مستشارى القسم لمراجعة قرار لائحة نظام العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بعد أن تسلمها المجلس، لمراجعتها بما يتوافق مع المبادئ القانونية، وسيتم الانتهاء منها لإرسالها للحكومة تمهيداً لإقرارها.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن لائحة قانون نظام العاملين بهيئة سكك حديد مصر بها عدد من التعديلات التى قام المُشرع بوضعها تنظم أوضاع العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وتحدد النُظم والقوانين التى تحكم العاملين بها ويسير عليها الجميع.