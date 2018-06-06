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مبيعات الأفراد تهبط بالبورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 8.2 مليار جنيه

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:55 م
مبيعات الأفراد تهبط بالبورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 8.2 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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دفعت مبيعات المتعاملين الأفراد مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.957 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 833 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.68% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.1%، والعرب على 12.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.85%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 76.5 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 80.5  مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 15908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 15815 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 802 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 457 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 139 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.
 
 

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