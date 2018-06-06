ماكرون يزور كندا لتعزيز العلاقات قبل قمة الدول الصناعية الكبرى

أ ف ب

يجتمع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، في اوتاوا، لتعزيز العلاقات بينهما قبل قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كيبيك، تؤرقها الحرب التجارية، التي أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

قرر ماكرون وترودو عقد اجتماع ثم عشاء خاص قبل مؤتمر صحفى مشترك صباح الخميس.

ويفترض ان تتركز المحادثات بينهما على قرار ترامب فرض رسوم جمركية مؤلمة على واردات الفولاذ والالمنيوم، على كل المصدرين، بما يشمل أوروبا وكندا واليابان، أقرب حلفاء واشنطن.