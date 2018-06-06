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الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:34 م
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لجنة التسميات بالقاهرة تطلق اسم الشاعر حسين السيد على شارع بمدينة نصر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:14 م
لجنة التسميات بالقاهرة تطلق اسم الشاعر حسين السيد على شارع بمدينة نصر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز _ سيد الخلفاوى
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وافقت لجنة التسميات بمحافظة القاهرة، برئاسة المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد، على إطلاق اسم الشاعر حسين السيد، على الشارع الذى كان يقطن به والكائن خلف الحديقة الدولية بمدينة نصر.
 
كما وافقت اللجنة، على إطلاق اسم الشيخ محمد عياد الطنطاوى، وهو من علماء الأزهر، وأول مصرى يرسل فى بعثة علمية لروسيا لتعليم اللغة العربية على شارع مساكن المعراج، فى البساتين.
 
في سياق متصل، وافقت اللجنة على طلب شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، على تسمية وترقيم الشوارع الداخلية بتقسيم مدينة زهراء المعادى للتسهيل على المواطنين فى الوصول إليها.
 

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