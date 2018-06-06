كيف نفوز بـ"ليلة القدر" وأفضل ما ورد عن فضل الدعاء فيها

بدأت الليالى الوترية بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والجميع يلتمس ليلة القدر تلك الليلة التى خصها الله بأن تكون ليلة خير من ألف شهر، فليلة القدر من الليالى الفاضلة، فلابد من تحريها والتماسها فى ليالى الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولابد من اغتنامها بالإكثار من الطاعات فيها من الصلاة والذكر وقراءة القرآن.. وما إلى ذلك من أنواع الخير والبر.

وأما ما يقال فيها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم أنه للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذى.