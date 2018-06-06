"كوسيركا للأبحاث" تختار "زيروكس" كواحدة من أفضل موردى خدمات الطباعة المدارة من خلال الوكلاء المعتمدين

أصدرت "كوسيركا للأبحاث" –شركة أوروبية متخصصة فى التقارير التحليلية للأسواق العالمية- تقريرها السنوى عن مستجدات سوق الطباعة، حيث تضمن استبانين أحدهما مع 55 من كبار المديرين التنفيذيين فى الصناعة فى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والآخر تم إجراؤه على 575 من المؤسسات ذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، وللمرة الرابعة على التوالى وقع الاختيار على "زيروكس" فى التقرير كواحدة من الشركات القيادية فى مجال خدمات الطباعة المدارة (MPS).

وتُمكن خدمات الطباعة المدارة التى تقدمها زيروكس أصحاب العمل وبيئات الأعمال المختلفة من المزيد من التحول نحو الرقمية وبالتالى تدعم أنظمة بيئية أكثر إيجابية، اعتمادًا على تعزيز وزيادة دور الخدمات السحابية مع التقليل من الاعتماد على الموارد الورقية، كما يستخدم خبراء زيروكس الأدوات المتخصصة للوقوف على أفضل حلول وفقًا لخطط التكاليف والإنفاق فى العمل، وخطط النمو المستدامة للمشروعات، وذلك من خلال تقييم شامل لمعطيات ومتطلبات بيئة العمل وتحديد الحلول التكنولوجية التى تناسب احتياجاتها، وهو ما يناسب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

من جانبها، صرحت لويلّا فِرنانديز، المدير المعاون لمؤسسة "كوسيركا"، قائلةً: "لدى زيروكس عدد من الحلول للتحول الرقمى من خلال نظام صديق لبيئة العمل والذى يعد الأفضل الأكثر تقدمًا، كما أن أكثر ما يميز زيروكس عن غيرها هو برنامج تطوير الأعمال الذى تم العمل عليه من قبل زيروكس خصيصًا ليقدم دعم وموارد لتطوير قنوات التسويق، والتدريب وعلى مستوى العمليات والمبيعات."

كما قال جاك إدوارد جويدن، نائب الرئيس للتسويق والتميز التجارى للعمليات العالمية فى زيروكس: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت أكثر انفتاحًا لتبنى خدمات الطباعة المدارة، وهو ما يمثل مفتاحًا هامًا للنجاح، ويؤكد التقرير الأخير لكوسيركا تفانى زيروكس والتزامها نحو السوق العالمية، حيث أنه لدى زيروكس الآن مجموعة من الحلول الفريدة مثل مجموعة خدمات الطباعة المدارة MPS Essentials Suite وخدمات زيروكس للطباعة المدارة المقدمة من الوكلاء المعتمدين Xerox Channel Managed Print Services، والتى تمكن المستخدمين وأصحاب الأعمال من الاستعداد للنمو فى السوق على مدار السنوات الخمس القادمة."

هذا بالإضافة إلى خدمات ®Xerox ConnectKey، التى تتضمن عددا من التطبيقات العملية مثل التطبيقات المخصصة لتسيير العمل أوتوماتيكيًا، والاتصال بالسحابة بلمسة واحدة، والاتصال بالطابعات عن بعد، وخصائص الحماية المتعددة الدرجات التى تحسن من الإنتاجية والكفاءة وعوامل الأمان المعلوماتي، وهو ما يُمكن أصحاب العمل من التحول من خدمات الطباعة التقليدية إلى الخدمات الذكية التى تحقق ترابط وتواصل أكبر بين جميع الأقسام فى العمل، وبالتالى يسهل سير العمل، مما يحقق متطلبات أسواق العمل الحالية.

جدير بالذكر أن تقرير "كوسيركا" قد أشار إلى عدد من نقاط القوة لدى زيروكس مثل مجموعة Xerox MPS Essentials Suite التى تم إطلاقها حديثًا لتزويد الموزعين بمجموعة من البرامج ذات الأسعار التنافسية وخدمات الطباعة المدارة التى تساعد فى زيادة تدفق الأرباح، هذا بالإضافة إلى خدمات تعزيز الإجراءات الأمنية للمعلومات التى تعد نقطة رئيسية فى إستراتيجيات نظم الحماية لدى المؤسسات من جميع الأحجام، كما أشار التقرير أخيرًا إلى منصة Xerox Personalized Application Builder التى تزود المستخدمين بإمكانية تطوير تطبيقات ConnectKey مخصصة حسب حاجة ومتطلبات العمل، والتى تعد من أهم العوامل التى ساهمت فى تحقيق زيروكس الريادة فى مجال الخدمات.