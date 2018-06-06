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كلينتون يرد على الجدل المثار فى تصريحاته عن مونيكا لوينسكى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:33 م
كلينتون يرد على الجدل المثار فى تصريحاته عن مونيكا لوينسكى الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون ومونيكا لوينسكى
كتب: محمد محسن أبو النور
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قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون يحاول أن يعيد النظر فى تصريحات أثارت الجدل وأدلى بها من خلال مقابلة أجراها يوم الاثنين صباحا على برنامج "توداى"، الذى بدا خلاله الرئيس الأسبق دفاعيا بشأن الأسئلة حول ما إذا كان اعتذر من قبل لمونيكا لوينسكى.

 

وعلق كلينتون فى وقت لاحق فى مناسبة صحفية فى أثناء جولة له عن كتاب أصدره: "شعرت بالحرارة حول ياقة قميصى بسبب الطريقة التى طرحت بها الأسئلة"، مضيفا قوله: "كان التلميح هو أننى لم أعتذر أبدًا عن سبب كل المشاكل التى واجهتنى منذ 20 عامًا، النقطة الأولى هى أننى فعلت ذلك، لقد كنت أقصدها آنذاك، أعنيها الآن".

 

وتابع قائلا: "اعتذرت لعائلتى، وإلى مونيكا لوينسكى وعائلتها وإلى الشعب الأمريكى أمام لجنة من الوزراء فى البيت الأبيض، والتى تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع"، وواصل كلينتون قوله: "لذلك فعلت ذلك.. أعيش معها طوال الوقت".

 

ولفت كلينتون إلى أنه يدعم حملة "مى تو" #MeToo، واصفا إياها بأنها حملة "طال انتظارها"، وأضاف أنه "حاول دائمًا دعمها فى القرارات والسياسات التى تطرحها".


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