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قناة إيطالية: تمويل قطر للإرهاب العائق الأكبر أمام انضمامها لـ"الناتو"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:13 م
قناة إيطالية: تمويل قطر للإرهاب العائق الأكبر أمام انضمامها لـ"الناتو" تميم بن حمد أمير قطر
كتبت فاطمة شوقى
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علقت قناة "تى بى آى" الإيطالية على طلب قطر بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" بأنه مستحيل فى ظل دعم الإمارة للإرهاب، وقالت القناة إن قطر تحاول الانضمام إلى (الناتو) لمواجهة الأزمة القائمة مع دول الرباعى العربى، وهو ما تأكد بعد إعلان مسئول بحلف الناتو لوكالة فرانس برس عن رفض الحلف قبول عضوية قطر.

 

وشددت القناة على أن دعم وتمويل قطر الدائم للإرهاب فى العالم والمنطقة العربية سيقف دحائلا طول الوقت أمام الإمارة الخليجية لتحقيق هذا الطموح، مشيرة إلى أن وزير الدولة القطرى لشئون الدفاع القطرى خالد بن محمد العطية قال إن طموح قطر الاستراتيجى على الأمد الطويل هو الانضمام إلى الناتو.

 

ويأتى طلب قطر مع مرور عام على قطع الرباعى العربى السعودية ومصر والبحرين والإمارات علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، ويذكر أن الدوحة تستضيف على أراضيها أكبر قاعدة أمريكية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تواجد عسكرى تركى منذ بدء الأزمة.

 

استبعد مسئول فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الأربعاء، احتمال ضم قطر إلى الحلف العسكرى، مؤكدًا أنه يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بعد إعلان وزير قطرى أن بلاده تطمح للانضمام إلى الحلف على المدى البعيد.

 

وقال المسئول فى الحلف لوكالة "فرانس برس"، إن المادة 10 فى وثيقة واشنطن تتيح فقط للدول الأوروبية الانضمام إلى الحلف الذى يضم 29 بلدا، وأضاف أن "قطر شريك مهم وقديم للحلف".


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