قطريليكس: نظام الحمدين حاول جر الأردن للخراب لرفضها عودة العلاقات مع الدوحة

أكد حساب "قطريليكس" الشهير عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن نظام الحمدين انتهز احتجاجات الأردن لجرها لدائرة الخراب، لمعاقبتها على رفضها لعودة العلاقات مع الدوحة.
وأضاف حساب قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية، تحت عنوان"جريمة قطر..إطلاق فوضى الأردن" :" الحمدين انتهز فرصة احتجاجات الأردنيين لجر البلد العربى لدائرة الخراب، الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة وتغريدة لحمد بن جاسم تفضح الزيف القطرى".
وأكد الحساب أن قناة الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة، وروجت أباطيل إسرائيلية بإلقاء تهمة على مصر والسعودية والإمارات وزعمت أن الرباعى هو المسئول عن احتجاجات عمان، وهو نفس ماردده حمد بن جاسم عبر توتير.
جريمة قطر.. إطلاق فوضى #الأردن#الحمدين انتهز فرصة تظاهرات الأردنيين لجر البلد العربي لدائرة الخراب.. #الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة وتغريدة لـ #حمد_بن_جاسم تفضح الزيف القطري#قطريليكس#قطر_تنتحر#الدوحة_المفضوحة#قطر_عراب_الفوضى#قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/DppL0JaL9Q— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) June 6, 2018
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