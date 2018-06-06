video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

قطريليكس: نظام الحمدين حاول جر الأردن للخراب لرفضها عودة العلاقات مع الدوحة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:30 ص
قطريليكس: نظام الحمدين حاول جر الأردن للخراب لرفضها عودة العلاقات مع الدوحة تميم بن حمد
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

أكد حساب "قطريليكس" الشهير عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن نظام الحمدين انتهز احتجاجات الأردن لجرها لدائرة الخراب، لمعاقبتها على رفضها لعودة العلاقات مع الدوحة.

 

وأضاف حساب قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية، تحت عنوان"جريمة قطر..إطلاق فوضى الأردن" :" الحمدين انتهز فرصة احتجاجات الأردنيين لجر البلد العربى لدائرة الخراب، الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة وتغريدة لحمد بن جاسم تفضح الزيف القطرى".

 

وأكد الحساب أن قناة الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة، وروجت أباطيل إسرائيلية بإلقاء تهمة على مصر والسعودية والإمارات وزعمت أن الرباعى هو المسئول عن احتجاجات عمان، وهو نفس ماردده حمد بن جاسم عبر توتير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطريليكس: انهيار الاقتصاد القطرى خلال 365 يوما من العزلة

قطريليكس

تميم بن حمد

قطر

الأردن

تويتر

احتجاجات




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة