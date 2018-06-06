قطريليكس: نظام الحمدين حاول جر الأردن للخراب لرفضها عودة العلاقات مع الدوحة

كتبت – شرويت ماهر

أكد حساب "قطريليكس" الشهير عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن نظام الحمدين انتهز احتجاجات الأردن لجرها لدائرة الخراب، لمعاقبتها على رفضها لعودة العلاقات مع الدوحة.

وأضاف حساب قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية، تحت عنوان"جريمة قطر..إطلاق فوضى الأردن" :" الحمدين انتهز فرصة احتجاجات الأردنيين لجر البلد العربى لدائرة الخراب، الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة وتغريدة لحمد بن جاسم تفضح الزيف القطرى".

وأكد الحساب أن قناة الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة، وروجت أباطيل إسرائيلية بإلقاء تهمة على مصر والسعودية والإمارات وزعمت أن الرباعى هو المسئول عن احتجاجات عمان، وهو نفس ماردده حمد بن جاسم عبر توتير.