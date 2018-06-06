قرية البضائع تستقبل جثمان مصرى توفى بفرنسا

كتب محمد طنطاوى

وصل إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى جثمان مواطن مصرى من العاملين المقيمين بدولة فرنسا بعد إصابته نتيجة لحادث مرورى، وقامت سلطات الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين بالإشراف على إجراءات وصوله.

وإفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى أن جثمان "محمد ع ك” 38 عامًا وصل على متن الخطوط الجوية المصرية القادمة من فرنسا، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته بحادث مرورى.

وقامت سلطات الحجر الصحى بالإفراج الصحى عن الجثمان بعد مراجعة أسباب الوفاة ومناظرة الجثة.