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الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:29 م
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قرار بخفض علاوة الترفية لكبار موظفى الخدمة المدنية بحكومة ماليزيا الجديدة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:26 م
قرار بخفض علاوة الترفية لكبار موظفى الخدمة المدنية بحكومة ماليزيا الجديدة رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد اليوم الأربعاء خفض علاوة الترفية لكبار موظفى الحكومة الماليزية الجديدة بنسبة 10% اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء الماليزى - فى مؤتمر صحفى عقب ترؤسه اجتماع البرلمان فى مبنى رئاسة مجلس الوزراء اليوم - "ذلك كخطوة أولى لممارسة التقشف".


وأضاف مهاتير - وفقا لوكالة الانباء الماليزية /برناما/ - أن الحكومة الماليزية تعتزم إيفاد فريق إلى الهند لدراسة الأفكار المبدعة التى تمارسها الحكومة الهندية فى تعزيز أداء خدمتها المدنية، مشيرا إلى أن الوزارات المختلفة أيضا سيتم إعادة تنسيقها حسبما يقتضى الأمر، لتفادى التداخل وضمان التقشف.

وقال: "نريد خفض تكاليف الحكومة، لذلك سيتم حل بعض الهيئات غير المجدية".

 

 


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