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قاتل طليقته قبل الإفطار بدار السلام: "مكنتش أقصد كنت بهددها بس"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:00 ص
قاتل طليقته قبل الإفطار بدار السلام: "مكنتش أقصد كنت بهددها بس" جثة المجنى عليها-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة قتل مدرس طليقته، أن مشادة وقعت بينهما، فى نهار رمضان قبل الإفطار، قام المتهم على إثرها بطعنها عدة طعنات بسكينة استلها من مطبخ الشقة.

وأكد المتهم فى اعترافاته، أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين طليقته، قام على إثرها بأخذ سكينة من المطبخ فى محاولة منه لتهديدها، قائلا: "مكنتش قاصد اقتلها كنت بهددها بس".

كان رجال مباحث قسم شرطة دار السلام تلقوا بلاغا من الأهالى بالواقعة وبالانتقال عثر على جثة "ا.م" 47 سنة، مدرسة، توفت إثر إصابتها بجرح طعنى نافذ من الناحية اليسرى بالبطن.

ومن خلال الفحص تبين أن المجنى عليها اعتادت التردد على الشقة محل الواقعة سكن طليقها "م.ح" 53 سنة، مدرس، وفى يوم الواقعة وأثناء تواجدها بصحبته لإعداد الطعام وحال محاولتها الانصراف رفض ذلك، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


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