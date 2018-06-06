فيديو وصور .. حفل إفطار المنظمات القبطية بأمريكا للجالية المصرية

نظمت العديد من المؤسسات المصرية والقبطية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حفل إفطار الوحدة الوطنية للجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه هنأ الإعلامى الدكتور مايكل مورجان والباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إشقائه فى الوطن بمناسبة شهر رمضان، و قد أوضح مورجان فى كلمته لبرنامج الجسر المذاع على فضائية ال Art والذى يقدمه الإعلامى محمد الخشاب أنه فخور لكونه مصرى فى الخارج ولكنه يحافظ على علاقته مع المصريين المقيمين فى الخارج و حريص على التواصل مع مصر و ممارسة العادات التى تعود عليها فى مصر فى مشاركة إخوته فى الوطن مناسباتهم الدينية .

وأضاف مورجان، أن وجود العديد من الشخصيات الدينية المسيحية يدل على الترابط القوى بين المصريين والذى تصدى للعديد من المحاولات لإفساد هذا النسيج القوى وكان على رأس الوفد الكنسى الأنبا دافيد اسقف نيويورك ونيو إنجلاند والأسقف الأنبا كاراس أسقف ولاية ببنسلفانيا والعديد من الكهنة و معلم الكنيسة القبطية المصرية المعلم إبراهيم عياد "مرتل الكاتدرائية المرقسية بالقاهره "

كما قال إنها محاولة جيدة من القائمين على الحفل لمحاوله توحيد الجالية المصرية فى الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية، وأثنى مورجان على حضور وكلمة القنصل العام المصرى السفير الدكتور هشام النقيب ،والذى تم ترقيته فى نفس اليوم من قبل الدولة إلى سفير ممتاز .

كما أشاد مورجان بروح الاتحاد والتحدى التى لمسها من خلال فعاليات الليلة الرمضانية وخصوصا فى كلمه الشيخ أحمد دويدار رئيس المركز الإسلامى، وقال مورجان أنه كان واضحا جدا الجهد المبذول من العديد من الشخصيات المصرية لإخراج هذا اليوم وخَص بالشكر المهندس ماجد نور و المهندس طارق سليمان ونشأت زنفل والعديد من الشخصيات التى شاركت فى نجاح هذا اليوم .

وأكد مورجان أهمية الحرص على الاهتمام بما يسعد الأخرين وعدم السماح بوجود أى اختلاف بين أبناء الوطن الواحد .











