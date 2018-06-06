فيديو.. مشاهد من معارك الساحل الغربى بين المقاومة اليمنية والحوثيين

كتب أيمن رمضان

نقلت فضائية "سكاى نيوز" عربية مشاهد حصرية من معارك الساحل الغربى باليمن، أبرزت مدى بسالة قوات الجيش الوطنى وقوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية فى مواجهة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد نفذت عدة غارات مطلق الأسبوع الجارى على مواقع مليشيات الحوثى فى التحيتا وشرق الفازة والمشرعى بالساحل الغربى، ما أسفر عن مقتل 23 عنصرا من المتمردين.

وقامت المقاومة اليمنية المشتركة بعملية تمشيط واسعة فى مزارع عدة فى الحسينية والتحيتا والدريهمى فى محافظة الحديدة.