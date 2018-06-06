video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:51 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. مشاهد من معارك الساحل الغربى بين المقاومة اليمنية والحوثيين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:00 م
فيديو.. مشاهد من معارك الساحل الغربى بين المقاومة اليمنية والحوثيين جانب من معارك الساحل الغربى
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

نقلت فضائية "سكاى نيوز" عربية مشاهد حصرية من معارك الساحل الغربى باليمن، أبرزت مدى بسالة قوات الجيش الوطنى وقوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية فى مواجهة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد نفذت عدة غارات مطلق الأسبوع الجارى على مواقع مليشيات الحوثى فى التحيتا وشرق الفازة والمشرعى بالساحل الغربى، ما أسفر عن مقتل 23 عنصرا من المتمردين.

وقامت المقاومة اليمنية المشتركة بعملية تمشيط واسعة فى مزارع عدة فى الحسينية والتحيتا والدريهمى فى محافظة الحديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات اليمنية: أسر العشرات من ميلشيا الحوثى فى جبهة الساحل الغربى بينهم أطفال

الجيش اليمنى يتقدم فى الجوف وصعدة.. وقتلى من الحوثيين بالساحل الغربى

حرب اليمن

اليمن

الحوثى

ايران

المقاومه الشرعيه

الساحل الغربى




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة