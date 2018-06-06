فيديو.. الفريق محمد فريد يشارك مقاتلى العملية الشاملة ومشايخ سيناء الإفطار

كتب زكًى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وقائع زيارة الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لشمال سيناء، حيث شارك مقاتلى القوات المسلحة والشرطة المدنية الإفطار.

والتقى الفريق محمد فريد عواقل ومشايخ سيناء، وقيادات الاجهزة التنفيذية، حيث نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع.

وتفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر من وحدات القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الامنية المكلفة بها ضمن مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 .