فيديو.. الداخلية تداهم بؤرًا إجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر نجاح رجال الشرطة فى تحقيق العديد من النجاحات الأمنية، على مستوى الجمهورية.

ويظهر بالفيديو نجاح الداخلية فى ضبط 188 قطعة سلاح غير مرخصة، فى مداهمات أمنية للبؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية.

ويبرز الفيديو نجاح وزارة الداخلية فى إزالة التعديات على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة، تأكيدًا على هيبة الدولة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتفكيك كافة البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية، ومكافحة كافة صور الخروج عن القانون.