فرنسا تشدد على حشد الجهود الدولية للتصدى للأزمة البيئية

بمناسبة اليوم العالمى للبيئة، تشدد فرنسا على ضرورة حشد الجهود الدولية من أجل التصدّى للأزمة البيئية العالمية التى تهدد ازدهارنا وأمننا. مشيرة إلى أن الأوضاع الراهنة تستدعى إحداث تغيير جذرى فى ممارساتنا يجب أن يُترجم فى أنشطة فاعلة ومتعددة الأطراف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، الأربعاء، فإن هذه الأزمة البيئية التى يعانى منها كوكب الأرض لم يسبق لها مثيل نظرًا إلى سرعة امتدادها وفداحتها وتبعاتها. فإن الارتفاع المستمر لانبعاثات غازات الدفيئة يؤدى إلى تغيّر المناخ وإلى عواقب لا تُحصى ولا تُعدّ على الصحة أو الزراعة أو التنوّع الإحيائى الذى لا ينفكّ يتدهور ويتعرّض للخطر بفعل الكارثة التى تحلّ بالنظم البيئية، أو المحيطات التى تزداد تلوّثًا لا سيّما بسبب النفايات البلاستيكية.

وأشارت إلى أن التدابير التى ستُتّخذ للتصدى لهذه التحديات العالمية يجب أن تكون عملية وقائمة على تنسيق متعدد الأطراف. وتعمل فرنسا إلى جانب شركائها الدوليين على تعزيز تنفيذ الصكوك والأهداف المشتركة خدمةً للتنوّع الإحيائى وحفاظًا على البيئة.

ويُثبت اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ الذى صدّق عليه 177 طرفًا حتى تاريخه أنه من الممكن العمل يدًا بيد من أجل بيئة سليمة. والتزمت فرنسا من أجل العمل على تنفيذ الاتفاق على أراضيها وفى أرجاء المعمورة. ويتمثّل الاستحقاق المقبل فى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التى ستُعقد فى شهر ديسمبر برئاسة بولندا، وينبغى أن تُفضى إلى فرض قواعد صارمة وطموحة وعملياتية.

ونعمل كذلك على اعتماد الميثاق العالمى من أجل البيئة برعاية الأمم المتحدة، بغية تدوين المبادئ الأساسية للقانون البيئى الدولى وترسيخها ونشرها. وتأمل فرنسا أن يطغى حس المسؤولية والضرورة الملحّة التى تفرضها علينا الأزمة البيئية الحالية، على المفاوضات بشأن هذا الميثاق، الذى اعتُمد القرار الإجرائى الأوّل منه بأغلبية ساحقة فى 10 مايو الماضي. وستُحقق هذه المساعى مبتغاها إذا ما ترافقت مع جهود جماعية وأحدثت حركية شاملة فى سبيل التوصّل إلى حلول عملية محلية ووطنية ودولية.