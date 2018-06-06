غرق عامل أثناء استحمامه فى بحر يوسف بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تعرض عامل للغرق أثناء قيامه بالاستحمام فى بحر يوسف بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وتم انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق ترعة بحر يوسف، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة، حيث تبين أنها لمواطن يدعي إسلام محمد سيد 27 سنة عامل ومقيم قرية سنوفر، وتعرض للغرق أثناء قيامه بالاستحمام فى الترعة لعدم إجادته السباحة.

تم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وبسؤال والد المتوفى أكد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.