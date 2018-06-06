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عمر البشير يعرض استضافة محادثات بين طرفى النزاع فى جنوب السودان

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:29 ص
عمر البشير يعرض استضافة محادثات بين طرفى النزاع فى جنوب السودان الرئيس السودانى عمر البشير
أ ف ب
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عرض الرئيس السودانى عمر البشير استضافة محادثات السلام بين الطرفين المتنازعين فى جنوب السودان الرئيس سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار، حسبما أعلن مسؤول فى وزارة الخارجية السودانية.

ونقل عرض البشير، وفد سودانى زار جوبا، الثلاثاء، وهو يأتى بعد أيام على تبنى مجلس الأمن الدولى قرارا يمنح طرفى النزاع شهرا واحدا للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات، وضم الوفد السودانى وزير الخارجية الدرديرى الدخيرى، والفريق صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر، إن "الوفد حمل رسالة شفهية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لأخيه الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بمبادرة لدعم جهود تحقيق السلام بين الأطراف المتصارعة فى جنوب السودان.

وأضاف أن البشير أكد "استعداد الخرطوم لاستضافة اللقاء المقترح بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة الجنوب سودانية رياك مشار"، وتابع أن سلفا كير "تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عمر البشير على المبادرة، مؤكدا استعداد حكومته للمشاركة فيها وإنجاحها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب السودان"، وكان مجلس الأمن تبنى، الخميس الماضى، مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يحدد للأطراف المتحاربة فى دولة جنوب السودان مهلة تنتهى فى 30 يونيو لإنهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة، وذلك بينما أجبر نحو 1.8 مليون شخص على الفرار من منازلهم وقتل عشرات الآلاف منذ اندلاع الحرب الأهلية فى ديسمبر 2013.


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