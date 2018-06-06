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عبور 231 سفينة قناة السويس بحمولة 15.3 مليون طن فى 5 أيام

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:00 ص
عبور 231 سفينة قناة السويس بحمولة 15.3 مليون طن فى 5 أيام قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور 231 سفينة بحمولة 15.3 مليون طن.

وأكد الفريق مميش أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 53 سفينة بحمولة  4.2 مليون طن ، كما عبرت يوم السبت 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 41 سفينة بحمولة 2.9 ملايين طن من الإتجاهين، كما عبرت يوم الأثنين 50 سفينة  بحمولة 2.8 مليون طن، وعبرت أمس الثلاثاء 49 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 5 أيام فقط 231 سفينة بحمولة 15.3 مليون طن.                      

 


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