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عامل يطعن زوجته بسكين بسبب الخلافات الزوجية فى المنوفية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:52 ص
عامل يطعن زوجته بسكين بسبب الخلافات الزوجية فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيبت ربة منزل بقرية غمرين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، وذلك إثر قيام زوجها بالتعدى عليها بآله حادة سكين بسبب الخلافات الزوجية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى منوف العام، باستقبالها ن ش .ع. 42 عاما ربة منزل ومقيمة قرية غمرين دائرة المركز، مصابة بجروح طعنية متفرقة بالجسم جرح نافذ بالصدر  حالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقها ح.ش  38 عاما ومقيم بذات العنوان، اتهم زوجها ب .ز. ب. 46 عاما عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليها بالضرب بأداة حادة " سكين " وإحداث إصابتها بسبب الخلافات الزوجية.

  تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقه، وبمو اجهته  اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم ،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6361  جنح مركز منوف لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

 

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