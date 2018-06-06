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عاطل يفقأ عين بائع سمك بمطواة للخلاف على البيع بطنطا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:36 ص
عاطل يفقأ عين بائع سمك بمطواة للخلاف على البيع بطنطا اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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فقأ عاطل عين بائع سمك مستخدما مطواة، بسبب خلافات بينهما على بيع السمك بميدان المحطة أول طنطا بمحافظة الغربية، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ونقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول محمد حمدي ابو زيد 24 سنة بائع سمك مقيم غيط العنب – الإسكندرية، مصابا بانفجار بمقلة العين اليمنى مع احتمال وجود جسم غريب بها.

انتقل الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم اول طنطا، للمستشفى وبسؤاله قرر اثناء قيامه ببيع السمك بميدان المحطة، قام زياد سمير المنشاوي 23سنة عاطل بالتعدي عليه بمطواة لوجود خلافات بينهما على بيع الأسماك بالمنطقة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف بارتكابه للواقعة، تحرر المحضر 18386جنح قسم اول طنطا، وقررت النيابة حبسه 4أيام على ذمة التحقيق.

 


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