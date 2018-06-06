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الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:25 م
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عاصفة استوائية تتشكل قبالة ساحل المكسيك

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:07 م
عاصفة استوائية تتشكل قبالة ساحل المكسيك عاصفة - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير أن أول عاصفة استوائية من موسم أعاصير المحيط الهادئ لهذا العام قد تشكلت اليوم الأربعاء قبالة ساحل المكسيك، وأطلق عليها اسم (أليتا(.

وأفاد خبراء الأرصاد بالمركز الأمريكى - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أن العاصفة "أليتا" لا تشكل تهديدًا على الأراضى حتى الآن، مرجحين أن العاصفة الاستوائية الأولى ستتحول إلى إعصار، غدًا الخميس، كما أنها تتحرك غربًا نحو المحيط الهادئ.


وأوضح المركز الأمريكى أنه تم تحديد موقع العاصفة (أليتا) - فى وقت سابق اليوم - على بعد نحو 595 كيلومترًا جنوب الجنوب الغربى من مدينة (مانزانيللو) المكسيكية، ورافقتها رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 75 كيلومترًا فى الساعة، كما أنها كانت تتحرك تجاه الشمال الغربى بسرعة 15 كيلومترًا فى الساعة.


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