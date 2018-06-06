ضبط 8 تجار مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 8 تجار مخدرات خلال حملة أمنية مكبره شنها مكتب المكافحة على بعض البؤر الإجرامية، وضبط بحوزتهم كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش و750 جراما من مخدر الفودو وربع كيلو هيروين وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء محمد الألفى مدير إدراة البحث الجنائى للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص تقضى بتكثيف الحملات الأمنية والمداهمات لبؤر تجار المخردات فى العبور والخانكه والخصوص وشبين القناطر فقامت حمله مكبرة اشرف عليها رؤساء مباحث الأقسام والمراكز واستهدفت الحملة بؤر المثلث الذهبى فى شبين القناطر والكتيب فى الخانكه وكذا بعض البؤر فى الخصوص والعبور وأسفرت الحملة عن ضبط 8 تجار مخدرات وبحوزتهم كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش و750 جراما من مخدر الفودو وربع كيلو هيروين ومبلغ مالى كبير وأعترف المتهمين بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.