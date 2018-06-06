video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 63 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 57050 جنيها فى حملة مرورية بالغربية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:11 م
ضبط 63 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 57050 جنيها فى حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير

‏أسفرت الحملة عن ضبط 38 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، 16 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وضبط 9 سيارات لتجاوز خط السير وتحرير 485 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 683 مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 57050 جنيهًا.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مشاهد من معارك الساحل الغربى بين المقاومة اليمنية والحوثيين

مجلة أمريكية تدعو إلى انقلاب عسكرى فى فنزويلا بدعم غربى

صور.. تحرير 113 مخالفة تجاوز سرعة فى حملة مرورية بالغربية

اخبارمصر

اخبار المحافظات

اخبارالحوادث

مديرية امن الغربية

مدير مرور الغربية

حملة مرورية




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة