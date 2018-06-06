ضبط 63 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 57050 جنيها فى حملة مرورية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

‏أسفرت الحملة عن ضبط 38 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، 16 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وضبط 9 سيارات لتجاوز خط السير وتحرير 485 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 683 مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 57050 جنيهًا.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.