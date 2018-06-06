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ضبط 558 مخالفة مرورية وسائقين لقيادتهما تحت تأثير المخدرات بأسوان

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:58 ص
ضبط 558 مخالفة مرورية وسائقين لقيادتهما تحت تأثير المخدرات بأسوان مخالفات مرورية
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت شرطة المرور بأسوان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان، من ضبط 558 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بشوارع المحافظة.

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، يفيد بفحص 25 قائد سيارة بمنطقة طريق السماد أمام نقطة التحرير دائرة قسم ثان أسوان، أسفر الفحص عن ضبط سائقين تبين حالتهما إيجابية لتعاطى "مخدر الحشيش والبانجو أقراص مخدرة"، خلال خطة الحملة فى مجال مواجهة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة بدون تراخيص، وتحرير 118 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 73 مخالفة، بخلاف تحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.

 

 


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