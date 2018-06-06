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ضبط 5010 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالغربية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:18 ص
ضبط 5010 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالغربية خلال 24 ساعة حبس
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية،تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن  ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

 أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 10 هارب  من جناية منهم مؤبد وقتل وسرقة وتزوير ومخدرات 1834 هاربا من  أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 322 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 2785  هاربا من أحكام فى غرامة و 69 هاربا من حكم فى مخالفة ، باجمالى احكام 5010   وتحصيل 302393   جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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