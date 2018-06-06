ضبط 5010 هارب من أحكام فى حملة أمنية بالغربية خلال 24 ساعة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية،تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 10 هارب من جناية منهم مؤبد وقتل وسرقة وتزوير ومخدرات 1834 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى و 322 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 2785 هاربا من أحكام فى غرامة و 69 هاربا من حكم فى مخالفة ، باجمالى احكام 5010 وتحصيل 302393 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.