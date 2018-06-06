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ضبط 36 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة أمنية بالجيزة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:46 م
ضبط 36 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة أمنية بالجيزة مخدرات - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 36 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص خلال حملة أمنية بأنحاء المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى استهدفت شارع العشرين ومنطقة فيصل ببولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، وقطاع جنوب الجيزة، وإمبابة والشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، عن تحرير 111 قضية تموينية، وإزالة 625 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

 

 


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