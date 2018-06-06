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ضبط 3 أسلحة نارية و10 قضايا إتجار فى المخدرات بالإسكندرية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:37 م
ضبط 3 أسلحة نارية و10 قضايا إتجار فى المخدرات بالإسكندرية حملة أمنية -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن من ضبط 3 أسلحة نارية بدون ترخيص، و10 قضايا إتجار فى المخدرات، خلال حملة أمنية مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية بالمحافظة .
 
كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "م م م" 36 سنة عاطل، مقيم الهانوفيل دائرة القسم، السابق ضبطه فى 7 قضايا " مخدرات – سلاح"، بحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 220 جرام – بقصد الإتجار، ومبلغ 65 جنيهاً، وسلاح أبيض، كتر، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.
 
كما تم ضبط 16 قضية أقراص مخدرة بـ1989 قرص مخدر، و55 قضية سلاح أبيض، كما تم فحص 41 شقة مفروشة بإجمالى 111 شخصا، و أسفر الفحص عن ضبط 8 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى 9 أحكام حبس.

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