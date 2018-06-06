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ضبط 28 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:01 ص
ضبط 28 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة تعاطى أثناء القيادة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة.

أسفرت الحملة عن تحليل طبى لـ 250 سائقًا، وإثبات تعاطى 28 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

 


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